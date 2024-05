¿Dinenno planea volver a la Liga BBVA MX? El triste presente del argentino en Cruzeiro

Juan Ignacio Dinenno no está teniendo su mejor presente en Brasil. El delantero se despidió a principios de este año de Pumas, y ahora ha tenido ciertas dificultades en el club Cruzeiro, la última de ellas es una pubalgia que lo hará a pasar por el quirófano al argentino.

Pumas no cuenta con su mejor presente y sus actuales delanteros no rindieron de la mejor manera en el torneo Clausura 2024. El delantero argentino dejó hace unos meses la puerta abierta para volver al cuadro felino.

Pumas no logró su objetivo y piensa en el Apertura 2024

El conjunto universitario quedó eliminado a manos del equipo dirigido por Martín Anselmi y su estratega, Gustavo Lema apuntó que quieren ganar el próximo torneo.

“Me siento representado por este grupo de jugadores, vinieron con un equipo difícil, que aprovechó lo deportivo y en cancha nuestra. Me quedé dolido con el arbitraje, hay un penal muy claro en el primero a Memo, en el segundo tiempo también. Estamos arriba de todas las estadísticas. El mal sabor de no avanzar, me quedo. No me queda más que felicitar al rival, que los mismos penales que nos marcan, que sea a favor. Frecuente no porque siempre digo que no hablo de los arbitrajes, hay buenos árbitros, la queja no mía es del fútbol general es del contexto en que se ocupa el VAR, el nivel es buenísimo pero no estuvo a la altura, hoy se debió traer a un árbitro con más experiencia, aparte pone que las vea mal no es de, los de afuera son códigos de fútbol, no soy el único que ve eso, hay que levantar la cabeza y seguir trabajando”, fueron las palabras de Gustavo Lema tras quedar eliminado del torneo a manos del subcampeón, la máquina de Cruz Azul.

Pumas deberá mejorar en el siguiente torneo si quiere hacer un mejor papel en el Apertura 2024. El conjunto felino ya suma 13 años sin ser campeón del futbol mexicano. Los del pedregal esperan sumar nuevos nombres a su plantilla de cara a lo que será el torneo Apertura 2024.

