DÓNDE puedes ver EN VIVO el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 EN ESTADOS UNIDOS

La Copa Mundial de la FIFA 2026 empieza a sentirse mucho antes del silbatazo inicial. No es una metáfora: el trofeo más codiciado del futbol mundial ya tiene fecha y ruta confirmada en Estados Unidos, y miles de aficionados latinos podrán verlo en vivo y totalmente gratis.

La gira oficial del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, convierte a Estados Unidos en el epicentro de la emoción rumbo al torneo más grande de la historia, con 48 selecciones y una expectativa sin precedentes. El punto de partida no podía ser otro: Los Ángeles, una de las ciudades con mayor pasión futbolera del país.

Desde ahí, la Copa recorrerá el territorio estadounidense como un recordatorio de que el Mundial ya está a la vuelta de la esquina… y que ahora sí, es real.

¿Cuándo y dónde inicia la gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos?

El 24 y 25 de marzo, Los Ángeles será la primera parada del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. A partir de esa fecha, el icónico trofeo comenzará un recorrido que incluye más de 20 ciudades estadounidenses, permitiendo a los aficionados vivir una experiencia única antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta gira forma parte de un tour global con 75 paradas en 150 días, y Estados Unidos jugará un papel clave como uno de los países anfitriones. Para la comunidad latina, es una oportunidad histórica de estar cara a cara con el símbolo máximo del futbol sin salir del país.

Cómo ver GRATIS el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y qué incluye la experiencia

Para asistir, los aficionados deben registrarse previamente en el sitio oficial del Tour del Trofeo FIFA . Cada usuario puede solicitar hasta cuatro boletos gratuitos, sujetos a disponibilidad.

La experiencia va más allá de una simple exhibición: habrá activaciones interactivas, contenido exclusivo, dinámicas con la marca y presencia de FIFA Legends, además del momento más esperado: ver y fotografiar el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estas paradas también sirven como antesala emocional al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para el 11 de junio, una fecha que ya comienza a marcarse en rojo en el calendario de los aficionados.

Ciudades confirmadas del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos

Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Seattle, Chicago, Dallas, Houston, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Atlanta, Boston, entre otras.