Los trofeos de esports más bonitos de la escena competitiva

Los trofeos de cada título son muy llamativos y conocerás desde los trofeos más sencillos en competencias regionales hasta los mundiales más peleados, el juego más antiguo dentro de la escena es Dota2 pero su trofeo sigue siendo uno de los más prestigiados.

Trofeos de esports

-Campeonato mundial de League of Legends

-Mid Season Invitational de League of Legends

-Overwatch League

-Mundial de Fortnite

-CS:GO Pro League ESL

-Trofeo de eWorld Cup

-Liga Latinoamericana de League of Legends

-Liga Coreana de League of Legends

-Valorant Champions

-Dota 2 internacional

