El pleito entre un jugador y su DT que te sorprenderá

Así lo reveló uno de los ex futbolistas de los Tigres, quien contó cómo después de una fuerte discusión con el DT, se dejaron de hablar por todo un torneo.

Te puede interesar: Duras críticas contra la cancha del estadio de Chivas

Se trata de Rafael Carioca, el mediocampista brasileño que recientemente salió del conjunto regiomontano después de un largo período en el que se convirtió en leyenda.

Resumen del partido: Tigres 1-0 Juárez | Jornada 2 | Apertura 2025

Un enojo para el recuerdo

Carioca contó la vez que en un certamen se peleó con Ricardo Ferretti debido a un regaño que les dio en un entrenamiento a él y a su compañero Eduardo Vargas.

“Se me subió la sangre y lo encaré. Le dije: ‘me respeta, soy padre de familia’”, platicó durante un programa llamado Charla Podcast que está en Youtube.

El ‘Tuca’ los sacó de la práctica, pero al día siguiente reunió a todos los futbolistas extranjeros para evidenciar que la relación en el vestidor estaba rota.

“A partir de hoy, no hablo más con este señor. Ya no es Rafa, es Rafael… Llegaba el medio tiempo y no mencionaba mi nombre, pero igual me ponía de titular. Fue como un niño enojado”, explicó entre risas.

Aunque Carioca pensó que ya no jugaría mucho ese torneo, Ferretti lo incluyó regularmente hasta que consiguieron levantar el título ese semestre.

“Después fuimos campeones y volvió el Rafa, volvió a hablarme normal”, platicó el mediocampista brasileño.

El legado de Carioca

Rafael de Souza Carioca, destacó como uno de los mejores jugadores de la LIGA BBVA MX durante el lapso de 7 años y 9 meses de portar los colores amarillo y azul.

De Tigres se fue luego de haber disputado un total de 336 partidos oficiales, acumulando un total de 26, 345 minutos en el terreno de juego en los que marcó seis goles y dio 25 asistencias.

Carioca se despidió después de ganar ocho títulos oficiales con el conjunto de la UANL: 3 Ligas, 2 Campeón de Campeones, 2 Campeones Cup y 1 Liga de Campeones de la CONCACAF.

Te puede interesar: Adonai Escobedo, suspendido, tras polémica actuación en León vs Chivas