El gol de Lionel Messi es otro rollo, es un super jugador fuera de serie: Tuca Ferretti

La Máquina de Cruz Azul comenzó con el pie izquierdo su participación en la Leagues Cup cayendo frente al Inter de Miami 2-1 y como si fuera una película, el gol del triunfo lo hizo Lionel Messi en la última jugada del partido de tiro libre. Ante la derrota, Ricardo Ferretti, técnico del conjunto celeste aplaudió la acción del astro argentino y aseguró que es un jugador fuera de serie

“Las oportunidades las superamos tres por uno y no fuimos contundentes es otra cosa, el gol de Messi, es otro rollo, es un super jugador, fuera de serie, eso sí, no lo niego y determina el partido con una especialidad que tiene, pero en noventa y tantos minutos, si un equipo genero oportunidad fue el mío”, mencionó el Tuca en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Las palabras de Lionel Messi tras debutar con gol ante Cruz Azul

Gol de Santiago Giménez: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

Por otro lado ante las dudas y la crítica de sí fue o no falta la jugada de la que sale el cobro de tiro libre con la que Messi le dio el triunfo a su equipo, Ricardo Ferretti aseguró que no la pudo ver bien por la distancia en la que se encontraba.

“Si el árbitro marcó fue gol de Messi y punto, ahora no sé, de la banca no sé ve, muy difícil que yo pueda ver, ahora es igual que en la televisión, hay 5 personas, repiten 10 veces y no se ponen de acuerdo, a 60 metros no puedo opinar si es o no falta, el árbitro marco y es gol de Messi”.

Además, Ferretti, destacó el tema emocional que provocó el debut no sólo de Lionel Messi, sino también de Sergio Busquets, algo que ayudó para que el rival y también sus jugadores se motivaran dentro del terreno de juego.

“Siempre hay un aspecto emocional y más cuando una afición apoya a un equipo, nosotros vivimos de la afición, sin la afición no somos nada y su equipo se motiva con la entrada de Lionel, nosotros también nos motivamos…. Un gran jugador necesita de grandes compañeros y espero eso lo encuentre Messi en Miami pero el aspecto emocional es importante”, finalizó el Tuca Ferretti.