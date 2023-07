En Cruz Azul no hay un valemadrismo, somos seres humanos: Tuca Ferretti

La Máquina de Cruz Azul lleva dos derrotas en lo que va del Apertura 2023 frente a los Rojinegros del Atlas y los Diablos Rojos del Toluca; sin embargo, Ricardo Ferretti habló del tema mental y cómo ve a sus jugadores a pesar de los resultados negativos, no cree que el problema sea un tema de actitud.

“Yo los he visto bien, consientes de que las cosas no se han dado, no estamos muertos de la rosa, podemos ocupar la palabra preocupados en un plan de vergüenza deportiva, no es un valemadrismo, somos seres humanos qué sabemos que con trabajo sabemos como resolver las cosas, veo a los jugadores bien, no te digo mal, a lo mejor no estarían del otro lado, yo los veo bien”, mencionó Ferretti en conferencia de prensa.

Ferretti confía que con el correr de los partidos, su equipo jugará mejor y logrará los resultados

Por otro lado, el estratega cementero mencionó que su equipo va de menos a más y espera que conforme avancen las jornadas, el funcionamiento y los resultados los acompañen.

“Vamos de menos a más. Estamos en una etapa de transición y conjunción de muchos jugadores nuevos. Poco a poco vamos a alcanzar el lugar que pretendemos, pero nuestra situación no es pedir paciencia. La afición está en su derecho de exigir y nosotros simplemente no hemos dado los resultados que ellos y nosotros mismos pensamos, eso se tiene que dar lo más antes posible para alcanzar el objetivo de estar en la liguilla”.

Por último, el entrenador aclaró el tema de Willer Ditta, quien ya podría ser tomado en cuenta después de realizar los últimos detalles de los tramites de su fichaje.

“Lo qué sé es que todo está en orden, el jugador tuvo que ir a hacer tramites para tomarse cuanta como cualquiera del equipo”, finalizó.

Cruz Azul se preparará para su compromiso de la Jornada 3 frente a Xolos de Tijuana el fin de semana antes del arranque de la Leagues Cup y su duelo en contra del Inter Miami en el debut de Lionel Messi.