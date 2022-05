¿Se va? Tuca Ferretti revela que tiene ofertas para dirigir en Europa

Después de haber estado dos campañas con los Bravos de Juárez, el Tuca Ferretti decidió terminar con su contrato luego que no pudo sacar al club de los últimos lugares de la porcentual, siendo obligados a pagar una multa ‘por descenso’; luego de esto revela que tiene ofertas para dirigir en Europa.

Se sabe que dentro del futbol mexicano el Tuca Ferretti es uno de los técnicos con mayor trayectoria y experiencia, por lo que el ser buscado en el extranjero es algo ‘normal’; ahora sólo faltaría saber si está dispuesto a aceptar alguna oferta.

Tuca Ferretti revela ofertas de Europa y Sudamérica

En entrevista a medios locales, Ricardo Ferretti comentó que desde que salió del FC Juárez ha tenido al menos 10 ofertas para dirigir de todos lados del mundo, sin embargo no ve tan factible marcharse de México.

“He tenido muchas ofertas, de Brasil, Europa, Grecia, como 10 ofertas, muy buenas en el aspecto financiero; quiero seguir trabajando aquí. Me siento bien, porque soy una persona que busca aprender siempre, y de una experiencia no agradable, en el aspecto futbolístico, porque en el otro es puro agradecimiento al grupo que me invitó a trabajar”, dijo el extécnico de Tigres.

Ricardo comentó que analizará muy bien a su próximo club, ya que con Juárez cometió el error de no meditar las cosas y eso lo llevó a vivir uno de los peores torneos de su carrera, pues llegó a ligar hasta 9 derrotas.

“Aprendí y me di cuenta que las decisiones tomadas sin tanto conocimiento o cerebro, te cuesta más; me dejé llevar por la pasión y por el gusto de entrenar y pensé que podría revertir una opción complicada”, dijo Ferretti.

De momento no hay información clara sobre qué equipo lo estaría buscando, pero se prevé que permanecerá en México para tomar las riendas de otro cuadro en ls Liga MX.