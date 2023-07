Tuca Ferretti ve con buenos ojos a Jaime Lozano para dirigir a la Selección Mexicana

El director técnico de Cruz Azul habló sobre la posibilidad de que Jaime Lozano se quede como director técnico de la Selección Mexicana.

El técnico de la Máquina habló del campeonato conseguido por la Selección Mexicana en la Copa Oro y ve con buenos ojos la posibilidad que Jaime Lozano se quedé en el banquillo de la Selección Azteca; sin embargo, debe haber respaldo y apoyo de la gente que toma decisiones.

“Yo creo que sí. Él logró apaciguar las cosas, las críticas de ustedes (la prensa) son menores. Siempre habrá un porcentaje de crítica, positivo o negativo. Yo pienso que es un gran elemento, muy buen entrenador, si lo dejan, me gustaría que hubiera apoyo para él. Lo tiene en lo deportivo, ahorra falta el apoyo realmente, de la directiva. Sabemos qué pasó con Diego Cocca, entró de una forma medio apretado. Si lo eligen, yo creo que todos, los dueños y presidentes deben ponerse de acuerdo y que quieran apoyarlo para que tenga un proceso adecuado”, puntualizó Ricardo Ferretti.

Por otro lado, la Máquina de Cruz Azul se prepara para su debut el próximo viernes en la Leagues Cup frente al Inter de Miami de Lionel Messi y el estratega celeste, Ricardo Ferretti se mostró emocionado de tener ese compromiso e incluso hasta confesó que le pediría una foto al astro argentino.

“El boleto costaba 30 dólares y pasó a costar 600. Este es el efecto Messi. Yo ya había estado en la Selección Mexicana y enfrentado a Lionel (Messi), hay respeto y reconocimiento. Es un súper jugador, a mí me encanta y a millones, por lo que ha hecho. A lo mejor me saco una foto con él si me da chance, este es el gusto y motivación por lo que él representa y el nivel futbolístico. La semana pasada yo decía, no es solo un futbolista, es el ser humano. Es ejemplar como ser humano y súper como futbolista. Cuando estemos en la cancha hay que darle reconocimiento, pero a ver de dónde sale más correa”, mencionó el “Tuca” Ferretti en conferencia de prensa.

Cruz Azul se mide al Inter de Miami este viernes en lo que será el debut del astro argentino en la MLS.