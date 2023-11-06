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El ‘Turco’ Mohamed podría dejar a los Pumas previo a la Liguilla

Luego de perder la final de la Copa Libertadores ante Fluminense; Boca Juniors buscaría a Antonio Mohamed para convertirse en el nuevo técnico del equipo

Antonio ‘Turco’ Mohamed, Pumas

Escrito por: Memo Gómez

¿Se va? El 'Turco' Mohamed podría dejar a los Pumas previo a la Liguilla

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Aunque el proyecto deportivo del conjunto felino ha marchado bien en esta campaña, todo podría caerse ya que el ‘Turco’ podría estar viviendo sus últimos momentos al mando de la plantilla de la Universidad Nacional.

La escuadra de los Pumas se encuentra en un buen momento, tras vencer al Atlas por marcador de 3-0 en la penúltima jornada del certamen, el plantel dirigido por Antonio Mohamed aseguró de manera directa su lugar en la liguilla del Torneo Apertura 2023.

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La institución universitaria se sitúa en la quinta posición de la tabla con 25 puntos, en la última fecha del campeonato se enfrentarán a las Chivas y en caso de conseguir una victoria estarían asegurando recibir los cuartos de final en calidad de locales.

De acuerdo a varios reportes, Boca Juniors estaría buscando hacerse con los servicios de Mohamed tras la renuncia del técnico Jorge Almirón a su puesto, luego de perder la final de la Copa Libertadores frente al Fluminense.

La directiva "xeneize" habría elegido al estratega argentino como su primera opción entre la baraja de opciones, para hacerse cargo del equipo sudamericano. Por lo que ya prepararían organizar una plática con Antonio para negociar su regreso a Argentina.

Cabe recalcar, que no es la primera vez que el club “bostero” sondea a Mohamed. En los años recientes ya han habido acercamientos entre el cuadro de Buenos Aires y ‘Tony’, pero sin llegar a concretarse.

Mohamed cuenta con pasado en Boca Junior

El ‘Turco’ ya sabe lo que es portar los colores azul y amarillo, durante su trayectoria como futbolista profesional. En la temporada 1991 llegó a las filas de Boca en calidad de préstamo donde participó en 16 partidos y convirtió 4 goles durante su estancia.

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