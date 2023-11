La afición de los Bravos de Juárez piden la cabeza de su DT por malos resultados

Los Bravos de Juárez se encuentran sumergidos en una crisis de resultados, los cuales los podrían dejar fuera de la Liguilla del futbol mexicano e inclusive del Play In, ya que ya no depende de ellos matemáticamente a pesar de que ganen su compromiso de la jornada 17 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

En los últimas ocho jornadas los fronterizos han perdido siete encuentros, únicamente obtuvieron un triunfo frente al Atlético San Luis, por lo cual se han desplomado de manera drástica en la tabla general, debido a que llegaron a estar en la lucha por los primeros puestos y ahorita están en los últimos lugares.

“Primero pido una disculpa a la afición y a los que sentimos amor por estos colores. La verdad que estoy muy triste, soy el principal responsable y me siento muy apenado. Para mí seguir luchando, por este equipo voy a luchar siempre, acabamos de tener una plática que me tocó y hay que recuperar el alma del equipo. Si no tienen alma y amor propio es muy difícil competir”, comentó Diego Mejía tras perder 3-0 en contra de Gallos Blancos de Querétaro.

El desplome de FC Juárez en el Ap 2023

Diego Mejía tomó las riendas de los Bravos en la parte final del Clausura 2023, sin embargo ya pertenecía a la institución ya que había sido parte de distintos cuerpos técnicos como auxiliar institucional; el inicio del Apertura 2023 bajo su dirección había sido sumamente esperanzador, sin embargo el proyecto de Juárez se ha desmoronado a pedazos.

DT de Juárez admite desconfianza en sus jugadores

“Sin duda el equipo está muy golpeado, hay una desconfianza terrible, es de analizar, me he preguntado en qué momento el equipo dejó de creer, esto es de amor propio. Hay que hacer un análisis profundo”, analizó Diego Mejía sobre la crisis que vive Juárez desde hace un par de meses.

