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Fútbol

Turquía vs Francia; dónde ver EN VIVO a Kylian Mbappé en la Jornada 1 de la UEFA Nations League

La Fecha FIFA inicia con duelos de UEFA Nations League y por ello he aquí la mejor información del Turquía vs Francia. Descubre cómo y dónde ver el juego.

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|Crédito: Instagram - @millitakimlar y @equipedefrance

Escrito por: Pablo García - Marktube

El futbol de selecciones regresó tras las intensas y emotivas actividades de la Copa del Mundo. En este caso, UEFA tiene sus respectivos compromisos de la Nations League y entre los juegos estelares de la Liga A se encuentra este enfrentamiento del Grupo A. Es por eso, que aquí está la mejor información para ver EN VIVO el duelo de Turquía vs Francia a disputarse este viernes 25 de septiembre en punto de las 12:54 en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del duelo Turquía vs Francia de la UEFA Nations League?

Un nuevo proceso rumbo a la Eurocopa 2028 inicia en el máximo nivel de los seleccionados de este continente. Precisamente los turcos han peleado mucho por instalarse entre estos equipos que compiten y pueden hacerle frente a las potencias de la zona. Por ello, este duelo en casa servirá como una nueva oportunidad de afianzarse como un combinado nacional serio, en un grupo donde también militan Bélgica e Italia.

Por su parte, los franceses llevan años siendo dominantes en este torneo y dejando presentaciones de titanes en el resto de torneos internacionales. Ahora, se tiene una gran ilusión con el nuevo proceso al mando de Zinedine Zidane. Se espera un seleccionado más fresco pero con el mismo impacto de poderío, sabiendo que pocos equipos tienen acceso a las piezas del nivel francés.

Posibles alineaciones Turquía vs Francia

  • Probable alineación Turquía - DT Vincenzo Montella - Ugurcan Cakir; Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmali y Zeki Celik; Salih Özcan y Orkun Kökcü; Oguz Adin, Denis Gül, Arda Güler; y Baris Yilmaz.  
  • Probable alineación Francia - DT Zinedine Zidane - Mike Maignan; Dayot Upamecano, Ibrahima konaté, Jules Koundé y Maxence Lacroix: Eduardo Camavinga y Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Bradley Barcolá, Michael Olise; y Kylian Mbappé. 

¿Dónde ver EN VIVO el Turquía vs Francia de la UEFA Nations League?

El futbol internacional también ha tenido su debida transformación con la irrupción del streaming en el mundo y específicamente en México. Sin embargo, tal como ha sido en los años recientes, todo lo relacionado con las selecciones de UEFA puede verse en la señal de Sky Sports. Sin embargo, en algunos torneos sucede que los mejores partidos solamente están disponibles con el paquete más caro de esta cadena de TV por paga. Por ello, debes corroborar que tu cuenta te dé acceso a este enfrentamiento.

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