De Uruguay hasta Turquía: las decepciones más GRANDES de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Varios seleccionados no cumplieron con los objetivos y se despidiéndose de manera anticipada
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