Esteban Lozano: Estamos motivados para el Tigres vs Puebla | Liga MX | TV Azteca Deportes
Esteban Lozano, jugador de La Franja, nos dice que en Puebla están motivados y son el único equipo que desde la J1 es el mismo equipo, por lo que hasta el momento les han acompañado los resultados en Leagues Cup, por lo que llegan vs. Tigres en buen momento.
