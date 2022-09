TV Azteca Esports transmitirá la decimosegunda edición de Worlds 2022

Todo listo para el arranque del campeonato mundial de League of Legends, los mejores equipos del mundo ya están en México para enfrentarse en la primera fase de uno de los torneos más importantes del mundo de los deportes electrónicos, Worlds 2022.

24 equipos lucharán por la máxima gloria de LoL.🏆



El #CasteoLegendario está más listo que nunca para #WorldsXAzetca🔥



Inicio #Worlds2022

🗓️ Jueves 28 de septiembre

⏰ 14:30 HRS

📲 FB, YT, TWCH #AztecaEsports, App y Sitio #AztecaDeportes

La Fase de Play-Ins promete mucho, sin embargo, el camino para los representantes de Latinoamérica se espera ser el más complicado tras tocarle el grupo de la muerte comandado por Royal Never Give Up, DRX, MAD Lions, Saigon Buffalo y DenizBank İstanbul Wildcat e Isurus Gaming como integrantes del Grupo B.

TV Azteca Esports te acompañará en la máxima fiesta de League of Legends

El Casteo Legendario transmitirá lo mejor de Worlds 2022, durante cada parte de las fases del Mundial con las mejores voces de la región: Skyshock, Pablo De Rubens, JJ, Corsario, Rafamaik, Soso, Caster Mila, Demizos.

Azteca Esports tendrá invitados especiales y descubrirá el regreso de dos casters más a la plantilla principal del Casteo de Leyenda.

Encuentros del Primer día de Play-ins Worlds 2022

Team Isurus VS MAD Lions 15:00 HRS - AZE

Fnatic VS Evil Geniuses 16:00 HRS - AZE

LOUD VS Beyond Gaming 17:00 HRS - AZE

MAD Lions VS IWcats 18:00 HRS - AZE

Chiefs VS FNATIC 19:00 HRS - AZE

DetonatioN FocusMe VS LOUD 20:00 HRS - LOL ESPORTS

SAIGON BUFFALO VS İstanbul Wildcats 21:00 HRS - LOL ESPORTS

DRX VS Royal Never Give Up 22:00 HRS - LOL ESPORTS

Fecha de las fases del Campeonato Mundial

Las fase de Play-Ins será del 29 de septiembre al 4 de octubre en el Arena Esports de Artz Pedregal de Ciudad de México, México.

La Fase de Grupos está programada del 7 al 10 y del 13 al 16 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden, Nueva York.

Por su parte los cuartos de final serán del 20 al 23 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden, Nueva York.

Mientras que las semifinales comenzarán del 29 al 30 de octubre en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

Y la Gran Final será celebrada el 5 de noviembre en el Chase Center en San Francisco, California.