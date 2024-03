¿Por dónde ver Al Ettifaq vs Al Ahli EN VIVO y Gratis?

Se termina la fecha FIFA y regresa la actividad en la mayoría de las ligas de futbol. Desde el viernes 29 de marzo del 2024, arrancan las competencias y una de las que regresa a la actividad con varios partidos es la Liga Profesional Saudí.

Arrancan con la actividad de la jornada 25 y son cinco juegos los que se disputarán en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. Los partidos son: Ittihad Jeddah vs Al Feiha, Al-Akdoud vs Al Raed, Dhamk vs Al Khaleej Club, Al Taawoun vs Al Hazm y Al Ettifaq vs Al Ahli Jeddah.

¿Por dónde ver Al Ettifaq vs Al Ahli?

El partido del Al Ettifaq vs Al Ahli lo podrás ver totalmente EN VIVO y Gratis a través de la App y Sitio web de Azteca Deportes. El encuentro será uno de los más llamativos de la jornada pues son dos equipos que se encuentran en el primer tercio de la tabla y buscan seguir sumando puntos para subir su posición.

En el caso de Al Ahli, llega ubicado en el tercer lugar de la tabla con 47 puntos conseguidos tras ganar 14 encuentros, empatar cinco y perder cinco. Es clave para el equipo seguir sumando de a tres puntos pues se encuentra a nueve puntos del segundo lugar que ocupa el Al Nassr. De esta forma, podría seguir en la lucha por quedar en los primeros dos lugares y aumentar su diferencia a los equipos que tiene por debajo.

Por otra parte, en el caso del Al Ettifaq, llega ubicado en el sexto lugar de la tabla con 35 puntos conseguidos luego de ganar nueve juegos, empatar ocho y perder siete. Con la victoria se podría acercar a los primeros lugares y se alejaría de la cerrada competencia que hay en medio de la tabla.

