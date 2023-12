¿Dónde ver el Al-Nassr vs Ettifaq EN VIVO y Gratis?

Este viernes 22 de diciembre de 2023, continúa la actividad de la Liga Profesional Saudí. Se disputa la jornada 18 y hay tres juegos bastante interesantes, los cuales son: Al-Hazm vs Al-Ahli Saudi, Al-Nassr vs Al-Ettifaq y Al-Okhdood Club vs Al-Shabab.

Uno de los partidos más llamativos del viernes es el del Al-Nassr vs Al-Ettifaq. El partido se va a disputar en el Estadio AL-AWWAL PARK en punto de las nueve de la mañana (tiempo del centro de México).

El conjunto de Cristiano Ronaldo llega en el segundo lugar de la tabla con 16 juegos disputados, 37 puntos conseguidos, 12 partidos ganados, un empate y tres derrotas. Se encuentra a 13 puntos del primer lugar, por lo que necesita ganar para poder acortar la distancia y pelear por el título en los juegos que restan del torneo.

Focusing on tomorrow ⚽️ pic.twitter.com/hxDDYQbVZT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 21, 2023

El Al-Nassr llega enrachado con dos victorias en liga luego de perder ante el Al-Hilal. Por otra parte, el Al-Ettifaq llega en la octava posición de la tabla con 24 puntos conseguidos tras ganar seis juegos, empatar seis partidos y perder cinco encuentros.

Los dirigidos por Steven Gerrard llegan de sumar una derrota en casa ante el Al Taawon, su última victoria fue el pasado 28 de octubre de 2023 ante el Al-Wahda, juego que terminó 3-2.

Luego de su derrota, el técnico inglés declaró en conferencia de prensa que se necesita tener una mejor preparación en los árbitros centrales para que no condicionen el juego.

¿Dónde ver el Al-Nassr vs Ettifaq?

El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y Gratis a través de la página web y de la app de TV Azteca Deportes en punto de las 9 de la mañana (tiempo del centro de México).

