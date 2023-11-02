¡Juega Benzema!: TV Azteca te llevará EN VIVO el Al-Shabab vs Al-Ittihad

Karim Benzema, N'Golo Kanté y compañía quieren hacer la travesura y llevarse los tres puntos de cancha ajena cuando el Al-Ittihad visite al Al-Shabab en la Jornada 12 de la Liga Saudí. El encuentro comienza a las 12 del mediodía, hora de México, y podrás disfrutarlo completamente en vivo a través de Azteca Deportes Network y en las diversas plataformas digitales de TV Azteca.

Los visitantes, dirigidos por Nuno Espírito Santo, requieren de la victoria para meterse de lleno entre los primeros lugares del certamen, actualmente son sextos con una cosecha de 21 unidades. A pesar de ser el segundo conjunto menos goleado del torneo, todavía hay cinco escuadras por delante de ellos. El líder Al-Hilal ha sumado 29 puntos.

Resumen: al-Hilal 2-1 al-Ahli | Jornada 11 | Liga Saudí

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Los locales, por su parte, están ubicados en la decimoprimera posición y buscarán ascender posiciones contra el segundo mejor visitante del actual ejercicio. Los muchachos de Benzema solo han permitido un gol fuera de sus dominios y ya vieron portería rival en 12 ocasiones cuando salen de casa. El viernes jugarán su séptimo encuentro en estadio ajeno.

La semana pasada, el Al-Ittihad se vio sorprendido por un aguerrido Al-Hazem que le sacó el empate a dos anotaciones. No fue suficiente el gol y la asistencia de Benzema para sobreponerse al penúltimo lugar de la tabla. Sin embargo, vencieron por goleada de 0-3 al Al-Fayha en los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones, con un tardío gol del delantero francés. Mientras tanto, el Al-Shabab visitó la casa del Abha el sábado pasado y fue vencido por marcador de 1-2.

¿Cómo va la tabla de goleadores de la Liga Saudí?

Para sorpresa de nadie, la tabla de goleadores de la Liga Saudí luego de 11 jornadas es encabezada por Cristiano Ronaldo, quien ha marcado en 11 ocasiones para el Al-Nassr. El segundo lugar lo comparten Aleksandar Mitrovic, del Al-Hilal, y Talisca, compañero de 'El Bicho', con ocho dianas. Karim Benzema tiene cinco en lo que va de torneo.

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