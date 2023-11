Ricciardo o ‘Checo'; Verstappen responde

Max Versteppen estuvo presente en las conferencias de prensa previo al Gran Premio de Brasil en donde le hicieron un par de preguntas sobre los compañeros que ha tenido en los últimos años.

La antepenúltima carrera de la temporada 2023 tendrá sus actividades desde el día viernes será la practica uno y la clasificación para la carrera del domingo, el sábado será la clasificación y la carrera sprint y el domingo, Interlagos serrará las actividades con la carrera alas 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Verstappen responde si prefiere a ‘Checo’ o a Ricciardo

El último de los grandes rumores que ha circulado por el paddock es el del fichaje de Fernando Alonso por el equipo Red Bull en sustitución de Sergio Pérez, y aunque desde el propio conjunto austriaco han desmentido cualquier tipo de acercamiento hacia el asturiano, es evidente que el estado de forma del mexicano no es el mejor de su trayectoria.

El equipo de la bebida energética confían en que el de Guadalajara estará con ellos en la temporada 2024 de Fórmula 1 y que recuperará el nivel que demostró a principios de año, pero los comentarios de quien lo suplirá siguen.

Se habla del posible regreso de Daniel Ricciardo a la escudería de Red Bull, este piloto ya tiene experiencia de ser compañero de Verstappen, por lo que le preguntaron al neerlandés, quien no sabe quién estará a su lado el próximo año, si prefiere a ‘Checo’ Pérez o al australiano.

Es buena pregunta, siempre he tenido una buena relación con Daniel cuando fuimos compañeros, pero al mismo tiempo también la tengo con ‘Checo’, así que no sería justo sentarme aquí a decir a quién preferiría tener como compañero

“Creo que los dos son fantásticos y esas decisiones no me corresponden porque estoy centrado en mi rendimiento, así que si tengo a ‘Checo’ a mi lado el año que viene será genial, porque es bueno trabajando y tengo una buena relación con él al ser una buena persona. Si tengo a Daniel, también me la pasaré bien. la Fórmula Uno es un deporte duro y puedes hacerte estas preguntas, pero quizá no pase nada, veremos”, concluyó el campeón del mundo.

De igual manera, la prensa abordó a Daniel sobre sustituir al mexicano, pero el australiano evitó hablar demasiado sobre sustituir a Sergio Pérez, “No, obviamente, las cosas de mi contrato están relacionado con AlphaTauri, así que, para mí personalmente, tener un fin de semana como el de México es bueno, y también para el equipo, porque hemos escalado dos posiciones en dos semanas tras estar décimos, lo que es impresionante”, declaró.

“Creo que hay un buen ambiente en todos, y estoy contento con eso. Solo debo intentar centrarme en lo que estoy preocupado”, indicó.

