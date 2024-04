Los partidos de la jornada 15 que transmitirá TV Azteca

Se va a disputar la jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Una fecha clave para varios equipos pues la tabla de posiciones empieza a apretarse y hay algunos equipos que podrían quedar sin posibilidades de pelear por un lugar al Play In mientras que hay otros que podrían asegurar su lugar en el Play In o hasta su boleto directo a la Liguilla en caso de darse una combinación de resultados.

Para la jornada 15, los partidos que se disputarán son: Querétaro vs Mazatlán, Necaxa vs Santos, Puebla vs Cruz Azul, Pachuca vs Chivas, América vs Toluca, Monterrey vs Tigres, Atlas vs Atlético de San Luis, Pumas vs León y Juárez vs Tijuana.

Partidos que tendrá TV Azteca



TV Azteca va a transmitir dos partidos totalmente EN VIVO y GRATIS que podrás disfrutar por Azteca Siete, la app y página web de Azteca Deportes. Los dos encuentros se van a disputar en el tradicional viernes botanero.

El primer partido será el encargado de iniciar con las emociones de la jornada el viernes 12 de abril del 2024. El encuentro es entre Querétaro vs Mazatlán y se disputará en punto de las 19:06 horas tiempo del centro de México. Es un partido clave para Mazatlán que aun tiene posibilidades de jugar el Play In, por lo que necesita ganar y que Pumas y León empaten su encuentro.

El segundo encuentro será en el Estadio Cuauhtémoc en donde se verán las caras Puebla vs Cruz Azul. Partido en el que quiere salir de la mala racha el equipo local y no quedar en el último lugar al finalizar el torneo. En el caso de Cruz Azul busca la victoria pues así puede asegurar su boleto a la fase final.

