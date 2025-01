TV Azteca transmitirá EN VIVO Juárez vs Cruz Azul Hoy sábado 18 de enero | Clausura 2025 Liga BBVA MX

Este sábado 18 de enero del 2025, continúa la actividad de la jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputan tres encuentros, los cuales son: Juárez vs Cruz Azul , Toluca vs Monterrey de Rayados y Atlas vs León.

¿En qué canal ver a Juárez vs Cruz Azul y dónde ver?

Uno de los más llamativos del día es el Juárez vs Cruz Azul que se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 17:00 horas tiempo del centro de México. El encuentro lo podrás ver y disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal Azteca Siete.

Además de la transmisión por Azteca Siete, lo podrás ver por la la app y sitio web de Azteca Deportes. Contará con el análisis y la narración de: Christian Martinoli, Luis Garcia, Zague y Alvaro López Sordo.



¡Partidazo en La Frontera! 🔥 Los Bravos de Juárez reciben a Cruz Azul en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2025. 🐎🆚🚂 #BravosEnAzteca 📅 Sábado 18 de enero.

⏰ 4:50 PM

📺 @AztecaSiete

📲 https://t.co/OqYzbKTBqI y App TV Azteca Deportes. pic.twitter.com/MbTMJMz5LO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 17, 2025

Así llegan Juárez y Cruz Azul

El conjunto de Juárez llega de empatar en la primera jornada 1-1 ante Mazatlán. El equipo de la frontera va a tener su primer partido de local en el torneo y buscará sumar tres puntos. Momentáneamente se ubica en el décimo lugar de la tabla con un punto conseguido.

Por otra parte, Cruz Azul llega de empatar 1-1 ante Atlas, equipo al que sigue sin poder ganarle Martín Anselmi. La Máquina buscará sumar sus primeros tres puntos, se coloca momentáneamente en el noveno lugar de la tabla.



