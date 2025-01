TV Azteca transmitirá EN VIVO Necaxa vs Chivas Hoy viernes 17 de enero | Clausura 2025 Liga BBVA MX

Este viernes 17 de enero del 2025, continúa la actividad de la jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputan tres encuentros, los cuales son: Tigres vs Mazatlán, Puebla vs Atlético de San Luis y Necaxa vs Chivas.

¿Dónde ver Necaxa vs Chivas?

Uno de los más llamativos del día es el Necaxa vs Chivas que se jugará en el Estadio Victoria de Aguascalientes en punto de las 21:05 horas. El encuentro lo podrás ver y disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes.

La transmisión será por Azteca Siete, la app y sitio web de Azteca Deportes. Contará con el análisis y la narración de: Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague y Omar Villarreal.



Así llegan Necaxa y Chivas

El conjunto de Necaxa llega de perder en la primera jornada al quedar 2-1 ante Pumas. Se ubica en el lugar 15 de la tabla, por lo que buscará conseguir su primera victoria del torneo, en su primer partido como local.

Por otra parte, Chivas llega de ganar 1-0 ante Santos. Se ubica en el quinto lugar de la tabla y en la jornada 2 tiene la intención de sumar tres puntos más para pelear por el primer lugar de la tabla.



