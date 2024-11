TV Azteca transmitirá Atlético de San Luis vs Tigres de los Cuartos de Final del Apertura 2024 EN VIVO

Este lunes 25 de noviembre del 2024, la Liga BBVA MX dio a conocer a través de sus redes sociales, la hora y la fecha en que se jugará cada partido de Cuartos de Final del Apertura 2024.

Los Cuartos de Final del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX se van a disputar del miércoles 27 noviembre al domingo 1 de diciembre. Los partidos que se van a disputar de ida son: Xolos vs Cruz Azul, América vs Toluca, Atlético de San Luis vs Tigres y Rayados vs Pumas.

TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Atlético de San Luis vs Tigres

Para los juegos de Cuartos de Final de ida, podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS el partido de Atlético de San Luis vs Tigres. El encuentro se jugará el jueves 28 de noviembre a las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras.

El partido tendrá el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

El conjunto de Tigres se clasificó en el tercer lugar de la tabla con 34 puntos conseguidos, es la tercera mejor defensiva con 15 goles recibidos. Logró marcar un total de 25 goles y con tantos jugadores con experiencia en Liguilla, pinta para ser un candidato al título.

Por otra parte, Atlético de San Luis llega en el sexto lugar con 30 puntos conseguidos. Lograron ganar nueve encuentros, empataron tres y perdieron cinco. Lograron anotar 27 goles y recibieron 19 tantos.

