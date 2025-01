Ver EN VIVO y GRATIS Mazatlán vs Toluca por TV Azteca

Este viernes 24 de enero del 2025, arranca la actividad de la jornada 3 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputan tres encuentros, los cuáles son: Atlético de San Luis vs Necaxa, Mazatlán vs Toluca y Tijuana vs Querétaro.

Mazatlán vs Toluca| Liga BBVA MX | Jornada 3 | Clausura 2025

Así puedes ver Mazatlán vs Toluca

El encuentro que podrás ver en vivo y gratis es el Mazatlán vs Toluca. Será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la App y Sitio Web de Azteca Deportes. Contará con el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Zague, Francisco Chacón, Álvaro López Sordo y Mauricio Gutiérrez.