TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Tigres vs Atlas, Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

En la fecha doble de esta semana del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Atlas de la Jornada 10.

Así puedes ver el Tigres vs Atlas EN VIVO y GRATIS

El encuentro de Tigres vs Atlas será transmitido por el Canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, David Medrano, Francisco Chacon y Carlos Salgado.

Tigres vs Atlas EN VIVO, Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Fecha y hora en la que se jugará el Tigres vs Atlas

El encuentro entre Tigres vs Atlas se disputará este miércoles 24 de septiembre del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

El juego se disputará en el Estadio Volcán y los felinos buscarán conseguir los tres puntos para poder subir posiciones en la tabla.

Así llegan Tigres y Atlas

Tigres busca salir de la racha de empates que tiene, al acumular tres de forma consecutiva. Llega ubicado en el sexto lugar de la tabla con 16 puntos conseguidos al registrar cuatro victorias, cuatro empates y una derrota.

Ángel Correa ha sido la figura del equipo en los últimos partidos al lograr conseguir varios goles que han sido claves para sumar puntos.

Por otra parte, Atlas llega en el lugar 16 de la tabla con siete puntos al tener una victoria de cuatro empates y cuatro derrotas. Los rojinegros acumulan dos empates de forma consecutiva bajo el mando de Diego Cocca.