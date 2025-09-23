TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Juárez vs Pumas, Jornada 10 el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

En la fecha doble de esta semana del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS el Juárez vs Pumas de la Jornada 10.

¿En dónde más? 💪🔥 Semana cargada de acción con jornada doble de la Liga MX, el Viernes Botanero, boxeo de alto calibre, futbol americano colegial y nuestros tradicionales programas de análisis. pic.twitter.com/LSU5OQvPxz — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 23, 2025

Fecha y hora en la que se juega el Juárez vs Pumas

El encuentro entre Juárez vs Pumas se disputará este martes 23 de septiembre del 2025 en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

El juego se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez y promete muchas emociones entre dos equipos que han demostrado un alto nivel en las últimas jornadas.

FC Juárez vs Pumas EN VIVO, Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Así puedes ver el Juárez vs Pumas EN VIVO y GRATIS

El encuentro de Juárez vs Pumas será transmitido por el Canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el análisis de: Jesús Joel Fuentes, Carlos ‘Warrior’ Guerrero, Zague y Omar Villarreal.

Keylor Navas y Pumas visitan La Frontera 🐎🆚🐾



PARTIDAZO de jornada 9 entre FC Juárez y Club Universidad: IMPERDIBLE por @AztecaSiete #HartoFut



📆 Martes 23 de septiembre

🕘 8:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI⁣

📱APP Azteca Deportes pic.twitter.com/Jekb2ishLS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 23, 2025

Así llegan Juárez y Pumas

El conjunto de Juárez llega en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos conseguidos. Registra tres victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo de la frontera, llega de perder ante Cruz Azul 3-2, por lo que buscarán en casa regresar a la senda de la victoria.

Por otra parte, Pumas, llega en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos conseguidos. Registra tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Llegan con siete partidos sin perder de forma consecutiva, por lo que son los favoritos para sumar puntos en el encuentro.

