Fecha y horario para ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Cruz Azul por TV Azteca

Continúa la actividad de la jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Este sábado 15 de febrero del 2025, se disputan el Atlas vs Puebla, Tigres vs Cruz Azul y Toluca vs Chivas.

Tigres vs Cruz Azul| Liga BBVA MX | Jornada 7 | Clausura 2025

Uno de los partidos más llamativos de la jornada es el Tigres vs Cruz Azul pues se enfrentan el tercer y el sexto lugar de la tabla de posiciones, dos de los equipos con mejor plantel del torneo y que son candidatos a pelear por el título.

Así llegan Tigres y Cruz Azul

Los felinos llegan ubicados en el tercer lugar de la tabla con 13 puntos conseguidos. Llega de ganar dos partidos de forma consecutiva y de tener actividad en la Concachampions. Aunque, un sector de la afición se ha mostrado molesta por el nivel que ha mostrado el equipo.

Por otra parte, La Máquina llega en el sexto lugar con 11 puntos, desde que Vicente Sánchez está al mando del equipo, registra 6 partidos sin perder con cinco victorias de forma consecutiva y un empate.

Fecha y Horario del Tigres vs Cruz Azul

El encuentro se jugará este sábado 15 de febrero del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio El Volcán.

¿Cómo ver EN VIVO y Gratis Tigres vs Cruz Azul?

El partido lo podrás ver totalmente en vivo y gratis por el Canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de Azteca Deportes.

El encuentro tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Omar Villarreal y David Medrano.