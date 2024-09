TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Tigres vs León | Jornada 10 Apertura 2024

La Liga BBVA MX sigue con su rumbo y luego de nueve jornadas del Torneo Apertura 2024, la tabla se empieza a apretar. Para la jornada 10 de la Liga BBVA MX, nos esperan grandes partidos y muy llamativos. Se va a disputar desde el viernes 27 de septiembre del 2024 al domingo 29 de septiembre del 2024.

Los partidos que se van a disputar son: Puebla vs Juárez, Querétaro vs Necaxa, Tigres vs León, Tijuana vs Mazatlán, Toluca vs Atlas, Pachuca vs Cruz Azul, Chivas vs Monterrey, Atlético de San Luis vs Santos y América vs Pumas.

Así puedes ver Tigres vs León EN VIVO y GRATIS

Para el viernes 27 de septiembre del 2024, podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS del viernes botanero. Al finalizar el partido de Puebla vs Juárez podrás ver el encuentro entre Tigres vs León.

El partido será en el Estadio Volcán en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. Contará con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Alvaro López Sordo. El encuentro lo podrás ver por Azteca Siete y en la App y Sitio web de Azteca Deportes.

Así llegan Tigres y León

Tigres llega siendo la mejor defensiva del torneo con solo 4 goles recibidos y en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos. Por su parte, León llega en el lugar 16 con siete puntos conseguidos luego de haber ganado su primer partido en el Apertura 2024.

El jugador a seguir es Gignac, al ser el máximo anotador en la rivalidad con 13 goles. Además, le ha anotado gol al León en los últimos dos partidos de la Liga BBVA MX que han disputado.

