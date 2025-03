OFICIAL: TV Azteca transmitirá a Chivas en la Jornada 12 del Clausura 2025 Liga BBVA MX

Se va a disputar la jornada 12 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX y podrás ver el partido del conjunto de Chivas totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes .

Gol del Piojo Alvarado: Necaxa 3-2 Chivas | Jornada 2 del Clausura 2025

El partido de rebaño que podrás ver es el Juárez vs Chivas que se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México del siguiente sábado 15 de marzo del 2025. El juego será en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Omar Villarreal.

Así llegan Juárez y Chivas

Será un partido clave entre ambos equipos en la lucha por meterse a los primeros seis lugares de la tablas. El conjunto de Juárez se ubica en el octavo lugar con 17 puntos conseguidos. Llega de perder por la mínima ante el Atlético de San Luis por lo que buscará retomar la senda del triunfo ante el rebaño.

Por otra parte, Chivas llega ubicado en el décimo lugar de la tabla con 15 puntos conseguidos. Empató 0-0 ante el América en la anterior jornada y llegará de disputar entre semana el partido de vuelta de los Octavos de Final de Concachampions ante el equipo de Coapa, por lo que podría llegar motivado si logra avanzar a la siguiente fase o con una fuerte critica por ser el eliminado, pero con un desgaste considerable en los futbolistas.

Los partidos que transmitirá TV Azteca de la Jornada 12

El encuentro de Chivas no será el único que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca, ya que podrás disfrutar de dos encuentros más. El viernes 14 de marzo del 2025, podrás ver el Puebla vs Toluca y el sábado a las 5 pm podrás ver el Tigres vs Santos.