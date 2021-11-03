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TV Azteca transmitirá la conferencia de prensa de Canelo vs Plant

La Casa del Boxeo está de manteles largos, y tiene la mejor cobertura para la espectacular pelea entre Canelo Álvarez vs Caleb Plant.

Saúl Canelo Álvarez pelea Caleb Plant conferencia
|Amanda Westcott

Escrito por: Azteca Deportes

Una de las peleas más esperadas del año está a la vuelta de la esquina. Canelo Álvarez vs Caleb Plant será exclusivo por todas las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7 y en simultaneo por Azteca 1, ADN 40 y a+; además de aztecadeportes.com y la App oficial de Azteca Deportes.

Horario y dónde ver conferenica de prensa Canelo vs Plant

Este miércoles ambos pugilistas se volverán a verán a ver las caras, luego de la triufulca que tuvieron la rueda de prensa pasada. En punto de las 3:00 PM (tiempo del centro de México), no te pierdas completamente EN VIVO por nuestro sitio: aztecadeportes.com y la APP oficial de Azteca Deportes.com, la conferencia de prensa previo al esperado combate.

Cinturones en juego | Canelo Álvarez vs Caleb Plant

La pelea busca unificar los cuatro cetros super medianos: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), La Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Mundial de Boxeo (OMB). De los cuales tres posee Canelo (CMB, FIB, OMB); mientras que Plant tiene en sus manos el de la FIB.

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Récords de Canelo Álvarez y Caleb Plant

Saúl Álvarez tiene 59 peleas como profesional, en las que ha salido victorioso en 56, 36 de ellas por la vía del nocaut, tiene dos empates y una derrota contra Floyd Mayweather.

Por su parte, el púgil estadounidense apenas tiene 21 peleas. El boxeador de 29 años tiene 12 triunfos por la vía del cloroformo.

Peso pactado para la pelea Canelo Álvarez vs Caleb Plant

El combate de este sábado 6 de noviembre, que se realizará en el MGM Grand, del Grand Garden Arena, de Las Vegas, Nevada, está pactado en las 168 libras, lo que equivale a unos 76 kilogramos.

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Tv Azteca transmitirá Canelo Álvarez vs Caleb Plant

Recuerda que podrás disfrutar la pelea en exclusiva por Tv Azteca: Azteca Deportes y la Casa del Boxeo: Azteca 7 y en simultaneo por Azteca 1, ADN 40, a+; además de aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

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