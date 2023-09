TV Azteca transmitirá Mazatlán vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS

Regresa la actividad de la Liga BBVA MX luego del parón que hubo por la fecha FIFA de septiembre. La jornada que se disputará será la jornada ocho con los siguientes partidos: Mazatlán FC vs Cruz Azul, Tijuana vs Toluca, Necaxa vs Juárez, Monterrey vs León, América vs Chivas, Pumas vs Atlético San Luis, Querétaro vs Puebla, Atlas vs Tigres y Pachuca vs Santos.

Los partidos con los que inicia la actividad de la jornada son: Mazatlán vs Cruz Azul y Tijuana vs Toluca en el Viernes Botanero. Ambos partidos los podrás ver totalmente gratis y en vivo a través de las pantallas de TV Azteca Deportes.

El conjunto de Cruz Azul regresa a la actividad visitando al Mazatlán en el Estadio el Kraken. Los dirigidos por Joaquín Moreno necesitan conseguir los tres puntos pues se encuentran en el penúltimo lugar con cuatro puntos conseguidos. Registran siete juegos, una victoria, un empate y cinco derrotas, un total de siete goles marcados y 13 goles recibidos.

Por otra parte, Mazatlán llega en el lugar catorce con seis puntos conseguidos, una victoria, tres empates y tres derrotas. Un total de cinco goles anotados y diez tantos recibidos.

¿Por dónde puede ver el Cruz Azul vs Mazatlán?

El partido lo pueden ver el próximo viernes 15 de septiembre de 2023, totalmente en vivo y gratis por Azteca Siete. El partido iniciará en punto de las 19:00 horas (tiempo del Centro de México). Además, lo podrás disfrutar por la página web y la app de Azteca Deportes. En la transmisión tendrás el mejor análisis y la mejor narración de: Carlos ‘Warrior’ Guerrero, Luis Roberto Alves Zague y David Medrano.

Al terminar, podrás seguir disfrutando del futbol mexicano con el partido de Tijuana vs Toluca.

