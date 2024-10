Así puedes ver EN VIVO y GRATIS Mazatlán vs Querétaro por TV Azteca

Está por disputarse la jornada 11 de la Liga BBVA MX del Apertura 2024. Una fecha en la que nos esperan grandes partidos y muy llamativos. Se va a disputar desde el viernes 4 de octubre del 2024 al domingo 6 de octubre del 2024.

Los juegos que se van a disputar son: Mazatlán vs Querétaro, Tijuana vs Pachuca, Atlético de San Luis vs Rayados, Tigres vs Puebla, Cruz Azul vs Necaxa, Toluca vs Pumas, Chivas vs Atlas, León vs América y Santos vs Juárez.

Así puedes ver Mazatlán vs Querétaro EN VIVO

El primer partido que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS es el de Mazatlán vs Querétaro. El encuentro será en punto de las 20 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio El Encanto.

El juego lo podrás ver por Azteca Siete y en la App, Sitio web y youtube de Azteca Deportes. Con la narración y análisis de Carlos “Warrior” Guerrero, Medrano, Zague, Renata Ibarraran y Alvaro López Sordo.

Así llega Mazatlán y Querétaro

Mazatlán llega ubicado en el lugar 14 de la tabla con ocho puntos conseguidos. Llegan de perder 1-0 de visitantes ante Tijuana. La última victoria fue el 23 de agosto del 2024, cuando derrotaron 3-0 a Pachuca de locales.

Por su parte, Querétaro llega en el lugar 17 de la tabla con ocho puntos conseguidos pero es la tercera peor defensiva del torneo con 18 goles recibidos.

Se han enfrentado 8 veces. Mazatlán ha ganado 4 juegos, han empatado tres veces y Querétaro ha ganado solo uno. En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, Mazatlán ha ganado dos juegos, han empatado dos y Querétaro ha ganado uno. Mazatlán nunca ha perdido en el Encanto ante Querétaro. Registra 3 victorias y un empate.

