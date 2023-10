¿Por dónde ver Mazatlán vs Querétaro EN VIVO y gratis?

Este viernes 27 de octubre de 2023, comienza la jornada 14 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX y dará inició con dos partidos los cuales son: Necaxa vs Pumas y Mazatlán vs Querétaro.

Para el sábado tendremos Cruz Azul vs León, Chivas vs Tigres, Pachuca vs Puebla y Monterrey vs América. La jornada termina el domingo con tres juegos: Toluca vs Atlético de San Luis, Santos vs Juárez y Tijuana vs Atlas.

Los penales deciden al ganador en el reto de salvación

Uno de los partidos más llamativos del viernes es entre Mazatlán vs Querétaro, ambos equipos llegan con el objetivo de ganar para poder acercarse a los lugares de clasificación de Play In. Además, son dos de los equipos que más goles han recibido en el torneo.

El conjunto de Mazatlán llega en el lugar 15 de la tabla con 13 puntos conseguidos tras ganar tres juegos, empatar cuatro y perder seis. Los dirigidos por Ismael Rescalvo han logrado anotar 18 goles y recibir 22 tantos.

Por otra parte, el conjunto de Querétaro llega en el lugar 12 con quince puntos conseguidos tras ganar cuatro juegos, empatar tres y perder seis. Los Gallos registran 14 goles anotados y 24 recibidos.

¿Dónde ver Mazatlán vs Querétaro?

El partido de Mazatlán vs Querétaro se va a disputar en el Estadio Kraken en punto de las 21 horas (tiempo del centro de México). El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y gratis a través de las pantallas de Azteca Siete, Página web y app de Azteca Deportes.

En la transmisión tendrás el mejor análisis y los mejores comentarios de: Mary Carmen Lara, Omar Villarreal, Christian Martinoli, Luis García y David Medrano.

