Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

TV Azteca transmitirá el Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS de la Jornada 14

El partido de Necaxa vs Cruz Azul de la Jornada 14 del Apertura 2025 lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes

Necaxa
@diber_cabindo_
Díber Cabindo es el as bajo la manda de Fernando Gago; el delantero fue suspendido 3 juegos y regresó con gol
Iván Vilchis
Liga MX
El partido de Necaxa vs Cruz Azul lo transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS. El juego corresponde de la Jornada 14 y se disputa este martes 21 de octubre en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Victoria.

El partido lo podrás ver por el canal de Azteca Siete y en la App y sitio web de TV Azteca Deportes en vivo y gratis. Tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, David Medrano, Zague y Carlos Salgado.

Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS dos partidos de Cruz Azul en el cierre del Apertura 2025

Así llegan Necaxa y Cruz Azul

En el caso de los Rayos, llegan con cuatro derrotas consecutivas, ubicados en el penúltimo lugar de la tabla con 9 puntos y de perder 5-3 ante Tigres.

Los dirigidos por Fernando Gago no han logrado dar los resultados esperados y tienen una presión por salir del fondo de la tabla. Aun tienen posibilidades de poder entrar a Play In, necesitan ganar sus cuatro partidos restantes y una combinación de resultados.

Por otra parte, Cruz Azul llega ubicado en el segundo lugar de la tabla con 28 puntos conseguidos. Llegan de lograr vencer 2-1 al América y con el objetivo de sumar otra victoria para pelear por el primer lugar.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón intentarán mantenerse en los primeros lugares de la tabla. Ante Necaxa, pueden asegurar su lugar directo a la Liguilla con la combinación de algunos resultados.

Cruz Azul
Necaxa
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

