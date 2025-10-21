TV Azteca transmitirá el Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS de la Jornada 14

El partido de Necaxa vs Cruz Azul lo transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS. El juego corresponde de la Jornada 14 y se disputa este martes 21 de octubre en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Victoria.

El partido lo podrás ver por el canal de Azteca Siete y en la App y sitio web de TV Azteca Deportes en vivo y gratis. Tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, David Medrano, Zague y Carlos Salgado.

¡Jornada doble en la Liga MX! ⚡️🆚🚂 Este martes, Necaxa recibe a Cruz Azul en el Estadio Victoria, en un duelo imperdible a través de @aztecasiete 🔥 #HartoFut 📆 Martes 21 de octubre

🕛 6:50 pm

📺 @aztecasiete y @azteca_deportes_network

💻 https://t.co/33Q8pH2Eh3

📱 APP… pic.twitter.com/CPAVKhBHtd — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 20, 2025

Así llegan Necaxa y Cruz Azul

En el caso de los Rayos, llegan con cuatro derrotas consecutivas, ubicados en el penúltimo lugar de la tabla con 9 puntos y de perder 5-3 ante Tigres.

Los dirigidos por Fernando Gago no han logrado dar los resultados esperados y tienen una presión por salir del fondo de la tabla. Aun tienen posibilidades de poder entrar a Play In, necesitan ganar sus cuatro partidos restantes y una combinación de resultados.

Por otra parte, Cruz Azul llega ubicado en el segundo lugar de la tabla con 28 puntos conseguidos. Llegan de lograr vencer 2-1 al América y con el objetivo de sumar otra victoria para pelear por el primer lugar.

El Estadio Victoria abre sus puertas ⚡🆚🚂 PARTIDAZO entre Necaxa y Cruz Azul... IMPERDIBLE por Azteca Deportes 📺 #HartoFut 📅 Martes 21 de octubre

🕔 6:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/p71jvMJ2yt — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 21, 2025

Los dirigidos por Nicolás Larcamón intentarán mantenerse en los primeros lugares de la tabla. Ante Necaxa, pueden asegurar su lugar directo a la Liguilla con la combinación de algunos resultados.