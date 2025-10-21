TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS dos partidos de Cruz Azul en el cierre del Apertura 2025

Quedan cuatro jornadas por disputarse en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y TV Azteca va a transmitir dos juegos de Cruz Azul en el cierre del torneo.

Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: ¡Jornada de media semana! Los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025 que transmitirá TV Azteca

Los aficionados celestes podrán disfrutar de dos juegos de la Máquina totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Los partidos que podrán ver son los que disputarán en la Jornada 14 y en la Jornada 16, enfrentando a Necaxa y a Puebla respectivamente.

Jornada 14, Necaxa vs Cruz Azul el martes 21 de octubre del 2025 en el estadio Aguascalientes.

el martes 21 de octubre del 2025 en el Jornada 16, Puebla vs Cruz Azul el viernes 31 de octubre del 2025 en el Estadio Cuauhtémoc.



¿Quién va a narrar el Necaxa vs Cruz Azul?

El Necaxa vs Cruz Azul se disputa el martes 21 de octubre en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Victoria. El partido lo podrás ver por el canal de Azteca Siete y en la App y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración y el análisis de: Christian Martinoli, David Medrano, Zague y Carlos Salgado.

¡Jornada doble en la Liga MX! ⚡️🆚🚂 Este martes, Necaxa recibe a Cruz Azul en el Estadio Victoria, en un duelo imperdible a través de @aztecasiete 🔥 #HartoFut 📆 Martes 21 de octubre

🕛 6:50 pm

📺 @aztecasiete y @azteca_deportes_network

💻 https://t.co/33Q8pH2Eh3

📱 APP… pic.twitter.com/CPAVKhBHtd — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 20, 2025

Para el partido de Cruz Azul contra Puebla, será parte de la cartelera del viernes botanero en la Jornada 16 del Apertura 2025. Un encuentro que puede ser clave para la máquina en la lucha por el liderato del torneo.

