¿Dónde y cuándo ver el partido de México vs Argentina?

La Selección Mexicana tendrá dos partidos amistosos en la fecha FIFA. Ambos serán contra la Selección de Argentina y se disputarán en México. Los encuentros son bastante importantes para Argentina pues los dos encuentros los toma de preparación para disputar los Juegos Olímpicos de París.

Desafortunadamente, la Selección Mexicana no logró clasificar a los Juegos Olímpicos pero busca retomar el nivel en la categoría sub 23 para que no vuelva a pasar que quede fuera de una competencia tan importante.

¿Cuándo son los partidos?



Los encuentros serán en las ciudades de Mazatlán y Puebla. El primer juego será el viernes 22 de marzo del 2024 en el Estadio El Encanto en Mazatlán Sinaloa en punto de las 20 horas(tiempo del centro de México). Y el segundo juego será el lunes 25 de marzo del 2024 en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 20 horas (tiempo del centro de México).

#Sub23 Lista de convocados actualizada y esquema de actividad para la Selección, que afrontará compromisos ante @miseleccionmx ⚽🗓 Viernes 22/3 👉 23 horas📍 Mazatlán🗓 Lunes 25/3 👉 23 horas📍 Puebla📝 https://t.co/aWzIVQ0Q0B pic.twitter.com/1sT64kAEFa — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2024

¿Dónde ver los partidos?



Los encuentros los podrás ver totalmente EN VIVO y Gratis con todo el equipo de Azteca Deportes. El partido del viernes 22 de marzo lo podrás ver en Azteca Deportes, en la app y sitio web de Azteca Deportes.

#Sub23 ¡Jugaremos ante Argentina en Puebla y Mazatlán! 🏟️🔜 Consigue tus entradas en la preventa @banorte_mx hasta el 10 de marzo. ¡A dejarlo todo! 🎫🎫 Compra aquí para Puebla➡️ https://t.co/PHIDAwLT7p🎫🎫 para Mazatlán ➡️ https://t.co/qZTQ6jndKN #MiSelecciónBanorte pic.twitter.com/XIInr3tLBR — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 6, 2024

El segundo encuentro lo podrás ver por A+ totalmente EN VIVO y Gratis. Además de en la APP y sitio web de Azteca Deportes.

