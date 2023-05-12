TV Azteca transmitirá Tapatío vs Atlante | Semifinal de Liga de Expansión MX

Las semifinales de la Liga BBVA Expansión MX están en las pantallas y plataformas de TV Azteca Deportes, con el partido de vuelta entre Tapatío vs Atlante.

El partido de ida, mismo que se disputó en el Estadio Azulgrana de la Ciudad de México, terminó empatado a cero goles y el invitado se quedó guardado para el partido de vuelta que será en la casa de las Chivas.

Resumen Atlante 4-0 Alebrijes | Jornada 1 | Liga Expansión MX

“Sabíamos que enfrentábamos un rival muy complicado (Atlante), de lo más difícil que hay, tanto así que es un habitual en estas instancias, por ende está muy acostumbrado a jugar este tipo de partidos”, mencionó el entrenador del cuadro de Guadalajara, Gerardo Espinoza.

También, el timonel mencionó que su rival, el cuadro de los “Potros de Hierro” tiene un entrenador y un proyecto con jugadores que ya tienen tiempo en el plantel.

Por su parte, Mario García, estratega azulgrana no se fue conforme con el empate en su casa, pues es su fortaleza.

“Vamos perdiendo la eliminatoria por tabla general, por un punto que va arriba Tapatío. Estamos bien, si queremos ir al Estadio Jalisco aunque no haya gente, vamos a sacar la eliminatoria, acotó el García, tras el juego de ida en la Ciudad de México

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Horario y dónde ver Tapatío vs Chivas

El cuadro del Tapatío tendrá la oportunidad de cerrar en casa por mejor posición en la tabla, recibirá a un siempre complicad Atlante este sábado 13 de mayo a las 4:55 pm en duelo que podrás seguir por las plataformas y redes sociales de TV Azteca Deportes.

El partido será narrado por Raúl Patiño Olivares, Carlos Daniel Salgado y María José Munguía, quiénes te llevarán las incidencias del partido al puro estilo de las transmisiones de FUT Azteca.

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