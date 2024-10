TV Azteca transmitirá Tigres vs Pachuca en la jornada 14 | Apertura 2024 Liga BBVA MX

Este sábado 26 de octubre del 2024, continúa la actividad de la jornada 14 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Se disputan cuatro juegos bastante llamativos y que prometen dejar grandes emociones.

Los partidos que se van a disputar son: León vs Querétaro, Pumas vs Cruz Azul, Tigres vs Pachuca y Atlas vs Tijuana.

Así puedes ver Tigres vs Pachuca

El encuentro de la jornada que podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca es el de Tigres vs Pachuca en punto de las 21 horas tiempo del centro de México este sábado 26 de octubre.

El juego será en el Estadio El Volcán y lo podrás ver por AZTECA 7, SITIO, APP Y YOUTUBE de Azteca Deportes. Tendrá la narración y el análisis de Carlos “Warrior” Guerrero, Luis García, David Medrano, Álvaro López Sordo y Carlos Salgado.

Así llega Tigres vs Pachuca

Para el encuentro, el conjunto de Tigres llega ubicado en el lugar 5 de la tabla con 24 puntos conseguidos al tener siete victorias, tres empates y tres derrotas. Llega de tener dos derrotas de forma consecutiva. El equipo felino ha marcado 17 goles y ha recibido 12.

¡EN VIVO y GRATIS! 🚨 Tigres recibe a Pachuca y los felinos buscan terminar con la racha negativa de resultados ⚽ Por otra parte, los Tuzos intentarán llevarse los tres puntos para seguir peleando por un lugar en la Fase Final 🔝 #SábadoFelino 📅 Esta noche.

⏰ 9:00 P.M.

📺… pic.twitter.com/eCew8XKBvO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 26, 2024

Por su parte, Pachuca llega de empatar, se ubica en el lugar quince de la tabla con 10 puntos conseguidos. Registra dos victorias, cuatro empates y siete derrotas. Un total de 12 goles marcados y 22 tantos recibidos.

