TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS Tigres vs Toluca Jornada 16

La actividad del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX no para. Para esta semana hay jornada doble, por lo que la jornada 16 de la Liga BBVA MX, se va a disputar de este martes 5 de noviembre al miércoles 6 de noviembre del 2024.

Los partidos que tendrá la fecha son: Santos vs Chivas, León vs Mazatlán, Pumas vs Querétaro, Tigres vs Toluca, Necaxa vs Atlético de San Luis, América vs Pachuca, Juárez vs Tijuana y Atlas vs Cruz Azul.

Así puedes ver EN VIVO Tigres vs Toluca

De la jornada 16, hay un encuentro que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por AZTECA 7, SITIO, APP Y YOUTUBE de Azteca Deportes. Se trata del partido de Tigres vs Toluca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México desde el Estadio El Volcán. Tendrás la narración y el análisis de Christian Martinoli, David Medrano, Zague y Omar Villarreal.

Un partido muy llamativo ya que se enfrentan el segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones. Además, son dos equipos candidatos a pelear por el título por los resultados que han tenido y el plantel que tiene cada uno.

Toluca se ubica en el segundo lugar con 32 puntos conseguidos, mientras que Tigres en tercero con 30 puntos. En caso de que los diablos ganen, aseguran el segundo lugar del torneo. Mientras que si Tigres gana, todavía en la última jornada puede haber cambios en las posiciones de la tabla.

