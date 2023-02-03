TV Azteca Deportes transmitirá en vivo el Super Bowl 2023

El Super Bowl 2023 lo podrás vivir por la señal de TV Azteca Deportes, con el tradicional Ritual NFL, este 12 de febrero el gran juego entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles te lo llevaremos totalmente en vivo y en directo desde Arizona.

VER EN VIVO SUPER BOWL 2023

Los Chiefs tienen al quaterback, Patrick Mahomes, quien en los últimos años ha sido protagonista la NFL, sin embargo, su rival no será fácil, Eagles, pues tienen una fortaleza, su gran juego de conjunto, una ofensiva efectiva y el ritmo del unos playoffs espectaculares.

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Horario y donde ver el Super Bowl 2023

La edición de este año del Super Bowl será de fuera de este mundo, pues TV Azteca te llevará una cobertura jamás antes vista, con análisis, color, investigación y todas las curiosidades de ambas escuadras que pelearán el Vince Lombardi y la fabulosa Arizona, un destino lleno de experiencias por descubrir.

Nuestras transmisión empezará en punto de las 5 pm por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además del señal de Azteca 7.

La narración estará encabezada por el mejor narrador de futbol americano de México, Enrique Garay, quien con su pasión y conocimiento encenderá las emociones al máximo para esta partido, el análisis no podía faltar con su dupla inseparable y exitosa, el Coach “Joaquín” Castillo, una voz autorizada en el emparrillado.

Las voces de Eduardo Ruiz y Pablo De Rubens estarán presentes en el Super Bowl LVII, su sabiduría en este deporte, su carisma y camaradería pondrá un sabor especial a nuestra transmisión.

Tendremos el mejor color, Andrea Sola y Renata Ibarrarán serán las encargarlas de llevarte a descuentos Arizona, su estilo fresco y cercano con nuestro público te harán vivir este evento más cerca que nunca, además de cápsulas interesantes de Arturo Islas Allende.

El entrenamiento no puede faltar y nosotros convocamos a los mejores, Jaime Mausan nos llevará las experiencias de los Ovnis en Arizona; la comedia tendrá los mejores embajadores el Capi Pérez y Daniel Sosa, quienes te harán reír con sus ocurrencias e irreverencia.

Así que no hay pretexto, todo esta listo para que vivas un Super Bowl inolvidable, con todos los ingredientes para una experiencia completa.

Te aseguramos, que este Super Bowl con TV Azteca Deportes será fuera de este mundo.

