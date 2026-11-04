TV Azteca transmtirá Tigres UANL vs Cruz Azul, partido de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Este duelo entre clubes históricos del futbol mexicano lo podrás disfrutar este sábado 7 de noviembre a las 7:00 pm por la mejor televisora del país.
TV Azteca Deportes traerá el duelo entre los Tigres de la UANL y la Máquina Celeste de la Cruz Azul correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. El cuadro de La Noria quiere el liderato general y sabe que para conseguirlo tiene que sacar las tres unidades en uno de los estadios más pasionales del circuito mexicano.
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Será este sábado 7 de noviembre en punto de las 7:00 pm cuando inicien las acciones del choque de gigantes entre los 'felinos' y el actual campeón del futbol mexicano. Recuerda que podrás VER EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes a través de la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva del país; Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo en cancha.
Tres equipos por el primer lugar
De momento hay triple empate en la cima de la clasificación general con América, Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara con 29 unidades. Las Águilas encararán el Clásico Capitalino ante los Pumas de la UNAM, la Máquina Celeste a los Tigres y el 'Rebaño Sagrado' se verá las caras con el Club León.
De hecho, solo Cruz Azul enfrentará a un equipo ya eliminado de la contienda por la clasificación, mientras que, Universidad Nacional y la Fiera se juegan la clasificación.