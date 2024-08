Jugador de la NFL reta a Noah Lyles, ganador de oro en los 100 metros planos

Uno de los mejores receptores de la National League Football (NFL) durante los últimos años es el estadounidense Tyreek Hill. El jugador de los Miami Dolphins retó de manera oficial al campeón olímpico de los 100 metros en París 2024, Noah Lyles.

Recordemos que hace unas semanas, Tyreek Hill aseguró que él podría ganarle a Noah Lyles a pesar de haber sido diagnosticado con Covid después de una carrera.

“Que se dedique a hablar de lo que sabe y eso es sobre la pista. Yo le ganaría a Noah Llyles”

El reto formal de Tyreek Hill a Noah Lyles

Este lunes 19 de agosto, se dio a conocer que el receptor de la NFL comentó:

“Firma el contrato y asegura esa carrera de 50 yardas”

El reto fue como consecuencia a las declaraciones que el campeón de los 100 metros brindó en una entrevista en la que afirmó que el jugador de los Miami Dolphins buscaba hacerse publicidad a costa suya.

“Sólo busca influencia. El hombre es sólo humo. No tengo tiempo para eso. Si se lo toma en serio realmente, y no me refiero a habladurías por internet, que hable con mi agente y le diga: ‘Hagamos algo’, si esto es en serio, me verá en la pista” comentó el medallista.

Veremos si estos dos atletas llevan toda esta polémica a la pista y en dado caso de ser así, observaremos quien de los dos sale victorioso de lo que podría ser un emocionante carrera.

