El “Gypsy King” vuelve al ring y ya dio a conocer su rival

Tyson Fury está de vuelta. El "Gypsy King", excampeón mundial de los pesos pesados en dos ocasiones, confirmó oficialmente su regreso al boxeo profesional y lo hará ante un rival de poder y tamaño similar: Arslanbek Makhmudov, el próximo 11 de abril.

El combate será un evento Ring y se transmitirá en exclusiva por Netflix, plataforma que sigue apostando fuerte por el boxeo tras el éxito de la función Jake Paul vs Anthony Joshua en diciembre.

Fury, con récord de 34 victorias, 2 derrotas y 1 empate, con 24 nocauts, no sube al ring desde hace 13 meses, cuando perdió la revancha inmediata ante Oleksandr Usyk por los títulos unificados y el cinturón de The Ring en Riad, Arabia Saudita. Aquella derrota a 12 rounds fue un golpe duro para el británico, quien semanas después anunció su retiro y perdió su estatus como el peso completo número uno del ranking de The Ring, lugar que ahora ocupa su compañero de promotora, Fabio Wardley.

Fury busca callar críticas

A sus 37 años, Fury regresa con mucho que probar. Tras una serie de guerras brutales, primero ante Deontay Wilder y después frente a Usyk, el británico sabe que muchos dudan de cuánto le queda en el tanque. Sin embargo, fiel a su estilo, el "Gypsy King" vuelve para demostrar que todavía puede competir con los gigantes de la división.

En semanas recientes, Fury incluso coqueteó con la idea de un duelo doméstico ante Fabio Wardley, actual campeón mundial de la OMB, pero antes de pensar en títulos o rivalidades británicas, deberá superar una prueba nada sencilla. El combate ante Makhmudov luce como un choque físico, intenso y con riesgo real.

Makhmudov, poder ruso-canadiense

Del otro lado estará Arslanbek Makhmudov, pegador ruso avecindado en Canadá, que presume marca de 21 triunfos, 2 derrotas y 19 nocauts. A sus 36 años, llega motivado tras recomponer su camino luego de haber sido detenido en ocho rounds por Guido Vianello en 2024.

En 2025, Makhmudov sumó victorias contrastantes ante Ricardo Brown y el carismático británico Dave Allen, resultados que lo mantuvieron en el radar del boxeo grande.

Aunque tras esas peleas apuntó directamente a Anthony Joshua, ahora reconoce que enfrentar a Fury es una oportunidad gigantesca… y peligrosa para ambos. El "Gypsy King" regresa. Netflix lo pone en vitrina mundial. Y el ring se prepara para una noche donde el pasado glorioso y la amenaza del presente chocarán de frente.

