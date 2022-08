Ubeat Live se presenta en el Campo Marte de la Ciudad de México

Ubeat Live llega a la Ciudad de México. Luego de haber pasado por Barcelona, España, el festival de Esports se llevará a cabo en las instalaciones del Campo Marte, al cual puedes acudir con una entrada general con un costo de 400 pesos mexicanos.

Será el sábado 6 de agosto, cuando el evento Ubeat Live México Edición Zero se realice con diversas actividades en las que habrá activaciones, sorteos, torneos, meet and greets con influencers y más.

Entre las actividades programadas, se jugará la Gran Final de la División de Honor entre The Kings y Atheris Esports para conocer al equipo Campeón de México de League of Legends.

Además, habrá una viewing party de la Liga Latinoamérica de LoL con el encuentro entre Team Aze y Estral Esports. Dicho encuentro se disputa al mejor de 5 para acceder a la siguiente ronda y ambos conjuntos buscan seguir su camino al Worlds 2022 que tiene como sede la Ciudad de México para la etapa de Play-In y posteriormente, el resto del torneo se jugará en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Fuera de los eSports, habrá una competencia de freestyle. Aczino y Chuty harán vibrar el escenario con cada batalla de rap para poner ritmo al evento.

Te puede interesar: El Camp Nou albergará la Final Global de la Flow FireLeague de CS:GO

¿Qué hubo en el Ubeat Live de Barcelona?

Durante el festival de deportes electrónicos que se llevó a cabo en Barcelona el pasado mes de julio, el Ubeat Live tuvo la presencia de competenias de eSports, freestyle, arte urbano y la clasificación de España para el Mundial de Globos, evento organizado por Ibai Llanos y Gerard Piqué.

Además, el evento fue testigo de una jornada de la Superliga de League of Legends, las seminifinales y final de la Rising MediaMarkt de Valorant, dos jornadas de la USN y artistas invitados.

Presentado por Totalplay

Te puede interesar: Así es el formato de juego de playoffs en la Liga Latinoamérica de LoL