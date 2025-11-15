Las selecciones de la UEFA que se pueden clasificar este sábado 15 de noviembre al Mundial 2026

Con diez partidos programados y cuatro selecciones que podrían asegurar su clasificación de manera anticipada: Bélgica, España, Suiza y Austria, se juega este sábado 15 de noviembre una nueva jornada de eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

El primer foco estará en Bélgica, que visita a Kazajistán. Los “Diablos Rojos” llegan como amplios favoritos y saben que una victoria les garantiza el pase directo a Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Con figuras consolidadas en la Premier League y la Serie A, el conjunto belga busca confirmar su etiqueta de potencia europea y evitar cualquier sorpresa en suelo kazajo.

¿Qué necesita España para clasificarse al Mundial hoy?

Por su parte, España enfrenta un reto complicado en su visita a Georgia. El equipo de Luis de la Fuente tiene claro el panorama: un triunfo o incluso un empate, combinado con que Turquía no gane su partido, les daría el boleto. La “Roja” confía en su talentos, aunque tenga ausencias importantes como Lamine Yamal y Pedri, quienes han revitalizado el estilo ofensivo del conjunto ibérico.

En otro duelo clave, Suiza recibe a Suecia en un choque de alto nivel. Los helvéticos dependen de sí mismos: una victoria y que Kosovo no gane, o bien un empate acompañado de una derrota de Kosovo, les asegura la clasificación. Con un plantel sólido y experimentado, Suiza busca mantener su racha de presencias consecutivas en el Mundial.

Finalmente, Austria visita a Chipre con la misión clara: ganar y esperar que Bosnia-Herzegovina no consiga los tres puntos. El equipo austriaco, liderado por David Alaba, quiere confirmar su crecimiento en el futbol europeo y sellar su boleto a la justa de 2026.

La Fecha FIFA de noviembre se convierte así en un auténtico examen para varias selecciones que sueñan con estar en el Mundial 2026, el primero que se disputará con 48 equipos.

Los aficionados podrán seguir la cobertura completa de estos partidos a través de Azteca Deportes, con análisis, resultados y reacciones de los protagonistas. La emoción está garantizada: este sábado podría marcar el destino de cuatro selecciones europeas que buscan su lugar en la máxima fiesta del futbol.

