UFC PARÍS 2026: Cartelera, horario y DÓNDE VER en México

Se trata, sin duda, de uno de los fines de semana más interesantes y atractivos que las Artes Marciales Mixtas tendrá a lo largo del año. UFC París 2026 finalmente ha llegado, motivo por el cual luce interesante que conozcas la cartelera completa, el horario y dónde ver en vivo en México.

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La UFC ha tenido un arrastra significativamente alto en México en los últimos años, por lo que cada vez son más las personas que se interesan por los combates. Ante ello, la cartelera de París 2026 promete ser una de las más llamativas del año gracias a los peleadores que se enfrentarán, destacando la pelea principal entre Dan Hooker y Salahdine Parnasse.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver UFC París 2026 en México?

Lo primero a tener en cuenta es que la función comenzará en punto de las 10 de la mañana, tiempo centro de México, este sábado 5 de septiembre del 2026. Este horario contempla los duelos preliminares, mismos que también son considerados dentro de la cartelera de la UFC.

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Si deseas saltarte estos combates y solo disfrutar de los estelares, entonces debes saber que la cartelera principal comenzará tres horas después; es decir, a la 1 de la tarde en el Accor Arena en París, Francia. Para disfrutar de este evento, únicamente debes sintonizar las pantallas de Paramount+.

Cartelera preliminar UFC París 2026

Morgan Charriére vs Felipe Lima

Mario Pinto vs Ryan Spann

Omar Sy vs Movistar Bakasukas

Nathaniel Wood vs Pavel Andrusca

Michael Alijarouj vs Fabia Sintes

Nora Cornille vs Klaudia Syguia

Metthieu Leto Duclos vs Luis Felipe Dias

Cartelera principal UFC París 2026