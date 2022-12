Ulises Rivas: “Me ilusiona jugar con Dani Alves en el mediocampo”

Ulises Rivas quiere ganarse un lugar en la titular de Pumas de cara al Clausura 2023. El futbolista azteca tendrá la posibilidad de jugar en el mediocampo junto a Dani Alves, algo que le genera mucha ilusión y Alegría.

“Ilusiona tener a Dani (Alves) como compañero. Me han platicado puras cosas buenas de él. Sería algo muy lindo. Desde chico lo he visto jugar. De Alaffita, Trigos e Higor son buenas personas. He jugado más con unos. Me he sentido contento con ellos”, confesó el jugador universitario.

Por otro lado, Rivas se refirió a lo que ha sido su adaptación al club junto a sus nuevos compañeros.

“Es mi primer equipo fuera de Santos. Me esperaba algo más complicado y ha sido algo más sencillo. Mis compañeros me han arropado bien. Depende de las decisiones de Rafa pero los que salgamos lo daremos todo”, dijo el jugador mexicano.

Rivas se refirió al próximo duelo con el América

A pesar de ser partido de pretemporada, Ulises espera que puedan llevarse una victoria ante el club América en el estadio olímpico universitario.

“Siguen siendo partidos de preparación. Vamos a seguir tomando riesgo. A adaptarnos en el juego que nos pide Rafa. Y tener un buen sentir dentro del terreno de juego. Santos es donde estuve toda mi vida y lo voy a llevar siempre en el corazón. Llego a Pumas y desde la ciudad es totalmente diferente. Aquí la conferencia de prensa la veía llena en Torreón. De ahí en fuera, toda la directiva y demás se han portado bien”, comentó el refuerzo de Pumas.

Finalmente, Rivas se mostró ilusionado por jugar su primer clásico capitalino con la camiseta Azul y Oro.

“Va a ser un partido muy lindo. Esperamos que la gente vaya. Vamos a darlo todo. Vamos a llegar con buen ambión anímico si lo ganamos mañana. No deja de ser un partido de pretemporada pero lo tomamos con toda seriedad”, sentenció Ulises Rivas.