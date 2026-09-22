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Fútbol

ÚLTIMA HORA: América se enfrentaría al Barcelona en gran final de torneo Intercontinental

Las Águilas van a la Champions Cup como monarcas de la Concacaf y de ganar su semifinal, podrían verse las caras con el club blaugrana en el duelo por el título.

América Barcelona
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

El Club América Femenil está a una victoria de la final de la FIFA Women´s Champions Cup Miami 2027 y de manera hipotética verse las caras con el FC Barcelona en el duelo por el título. Las Águilas llegarán al certamen internacional como las reinas de la Concacaf, mientras que, el club blaugrana lo hará como las monarcas de la UEFA.

A través de un tweet, la FIFA dio a conocer el llavero de la FIFA Women's Champions Cup en el cual destaca la presencia de las Águilas ya instaladas en una de las semifinales. El equipo de Coapa se verá las caras con el club que salga ganador entre el monarca de África y el vencedor del partido entre el Auckland United de Nueva Zelanda y el Naegohyang Women´s FC de Corea del Norte. Por otro lado, Barcelona esperará a que se defina a la monarca de la Conmebol.

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  • Semifinal 1: Club América vs ganador de Campeón de África vs Auckland City vs Naegohyang FC
  • Semifinal 2: FC Barcelona vs campeón de la Conmebol

El torneo se llevará a cabo en la casa del Inter Miami de la Major League Soccer; el NU Stadium desde el 27 de enero hasta el 31 de enero (día de la gran final).

Jugadoras con pasado en el América y Barcelona

Varias futbolistas han defendido en algún momento de sus carreras profesionales los colores tanto del club mexicano como el del español. Posiblemente la más recordada sea la arquera Sandra Paños, quien fue monarca con ambas instituciones, Andrea Pereira también lució en suelo europeo y en la Liga MX, además de ellas, Bruna Vilamala, Andrea Falcón, Kenti Robles y Kheira Hamroui pueden presumir haber estado en Coapa y Barcelona.

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