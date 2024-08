ÚLTIMA HORA: Anuncian el nuevo equipo de Messi

Rayane Messi de 17 años, acaba de firmar con el Rancing Club de Estrasburgo, equipo de la Ligue 1, luego de ser una de las joyas más prometedoras dentro del futbol francés.

Messi dejó al Dijon, luego de disputar 5 partidos con el conjunto galo y anotar en una ocasión. Ahora su llegada a un equipo más competitivo de Europa, lo hará ponerlo en el mapa como un jugador a seguir.

El Estrasburgo pagó 1.5 millones de euros para adquirir los servicios del joven deportista, quien solamente cuenta con cuatro partidos dentro de la Tercera División del futbol de Francia.

Rayane Messi cuenta con un valor de 400 mil euros, según Transfermarkt, por lo que su fichaje con su nuevo equipo costó más de los esperado, pero existe la ilusión de los aficionados del Estrasburgo, con tener a la próxima joya del futbol europeo.

Nacido en Sevres, Rayane comenzó su carrera futbolística a los 16 años, jugando dentro de la tercera división del futbol europeo. Después de tener la primera anotación en su carrera, se convirtió en el jugador más joven de la Championnat National en romper las redes dentro del terreno de juego.

El delantero francés, cuenta con participación dentro de la Selección de Francia, en la Euro U17 marcando goles importantes para su país en las fases eliminatorias.

¿CUÁNDO ARRANCA LA LIGUE ONE?

Este viernes 16 de agosto arranca la Ligue One con el duelo entre PSG vs Le Havre a las 12:45 pm. Mientras que el posible debut de Messi llegue este próximo domingo 18 de agosto a las 9:00 am hora del centro de México, cuando el Estrasburgo se enfrente ante el Montpellier.

