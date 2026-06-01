Cambia el VAR: los nuevos casos en los que podrá intervenir en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La comisión de árbitros de la FIFA, presidida actualmente por Pierluigi Collina, aprobó una ampliación en las facultades del VAR que ahora, a partir de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, podrá participar en otras instancias del juego con el objetivo de reducir las polémicas en el terreno.

Imagen, Reuters

Collina fue quien se encargó de anunciar las nuevas reglamentaciones del VAR y aseguró: “Estas iniciativas van contra la discriminación, el intento de pérdida de tiempo, mejorar la relación con el jugador o la experiencia del aficionado". "Nuestro objetivo es eliminar, en la medida de lo posible, las interrupciones del partido. Ya introdujimos la regla de los 8 segundos para los porteros la temporada pasada y creo que estarán de acuerdo en que funcionó muy bien. Apenas se vieron saques de esquina concedidos por exceder ese tiempo”, aseguró el italiano durante una videoconferencia global.

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El nuevo reglamento establece que el VAR podrá intervenir de forma directa en la revisión de los saques de esquina y de banda mal ejecutados. Los asistentes de video notificarán al árbitro principal si un futbolista realiza una reanudación desde una posición incorrecta en los costados de la cancha. Otra de las modificaciones sustanciales permitirá revisar las amonestaciones por simulación dentro del área penal.

Las revisiones de oficio también aplicarán para los casos de pérdida deliberada de tiempo por parte de los guardametas en los saques de arco. En el VAR dispondrán de cronómetros digitales vinculados a las pantallas de transmisión para medir con exactitud los segundos empleados. Es importante mencionar que todas estas modificaciones del videoarbitraje estarán acompañadas por la implementación de un sistema automatizado que contará con cámaras de alta velocidad. Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la prueba máxima para afianzar la asistencia por video como una herramienta necesaria para los árbitros principales.

