ÚLTIMA HORA: Atlas toma decisión sobre el futuro de Camilo Vargas

Atlas FC informó mediante un comunicado la renovación de Camilo Vargas, con lo que el guardameta colombiano permanece en la institución rojinegra. Una fuente cercana a TV Azteca confirmó que el nuevo vínculo se estableció por tres años.

Con este acuerdo, el club retiene a un futbolista que acumuló 238 partidos y más de 20 mil minutos en torneos como Liga MX, Liga de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup, Campeones Cup y Super Copa de la Liga MX.

El arquero, nacido en Bogotá, arribó a Guadalajara el 5 de julio de 2019 y su llegada marcó un periodo relevante para la historia reciente del equipo. Su nombre quedó asociado a momentos decisivos, entre ellos la serie de penales que definió el campeonato de la Liga MX ante León en el Apertura 2021 y finalizó una sequía de 70 años sin un título de liga para los tapatíos.

Vargas formó parte del plantel que alcanzó el Bicampeonato de Liga MX en el cierre del año futbolístico 2021/2022 y el Campeón de Campeones, una etapa que consolidó uno de los proyectos más sólidos del club. Estos resultados se complementaron con su presencia constante bajo los tres postes, entrando los libros del futbol mexicano como un histórico del club.

Un portero histórico en la Liga BBVA MX

Durante su trayectoria con Atlas FC, el guardameta estableció diversos récords, se convirtió en el extranjero con más penales atajados en la historia de la Liga MX y firmó la mayor cantidad de encuentros con arco en cero dentro de la institución. Sus actuaciones le valieron reconocimientos como el MVP de Liga MX y el Balón de Oro al Mejor Portero.

Con la extensión de su contrato, Atlas FC asegura la continuidad de un elemento que participó en los momentos más significativos del equipo en los últimos años. El comunicado del club reafirma su apuesta por mantener estabilidad en zonas clave del plantel rumbo al Clausura 2026.